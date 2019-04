Ludwigsstadt vor 27 Minuten

Musik

Auch Autofahrer müssen Radios nachrüsten: Umstieg auf DAB+ im Kreis Kronach

Am 1. April ging in Ludwigsstadt ein neuer Sendestandort des Bayerischen Rundfunks in Betrieb. Die Übertragungstechnik DAB+ soll das Radiohören um ein Vielfaches verbessern. Auch in Kronach könnte umgerüstet werden.