Anni Süßner feierte ihren 90. Geburtstag

Zusammen mit ihrem Mann Friedel blickt die Jubilarin auf eine Lebens- und Aufbauleistung in der Hotelbranche zurück, die bemerkenswert ist.

Entsprechend groß waren die Würdigungen, insbesondere aus dem Bereich der Gastronomie und Kommunalpolitik. Bürgermeister Hans-Peter Laschka: "Den Tourismus im Markt Mitwitz verbindet man mit dem Waldhotel Bächlein mit den Personen Anni und Friedel Süßner - seit Jahrzehnten - selbstverständlich auch mit Petra Jung. Das Waldhotel Bächlein ist ein werbewirksames Aushängeschild mit Strahlkraft für den Tourismus im Markt Mitwitz, mit dem unsere Gemeinde auch gerne wirbt und sich "schmückt".

Altlandrat Heinz Köhler sowie Ex-Kreisrat Karl H. Fick, die beide seit Jahrzehnten die Aufbauphase fachlich mit begleitet haben, würdigten den Mut und die Lebensleistung von Anni Süßner. Schließlich habe sich die Risikobereitschaft ausgezahlt und es sei touristisch etwas Großartiges geschaffen worden. Nicht von ungefähr sei das Waldhotel mit dem Bayerischen Umweltsiegel sowie als Family-Club durch TUI zertifiziert worden.

Während zum Auftakt die Damen - insbesondere aus dem gastronomischen Bereich des Landkreises - der Jubilarin rote Rosen überreichten, blickte Ehemann Friedel Süßner auf den Lebensweg seiner Frau zurück. Im Lindenhof in Bächlein aufgewachsen, schickte man sie mit 15 Jahren in das Marienhaus nach Coburg, um den Pflegeberuf dort zu erlernen. Nach einer Zwischenstation auf dem elterlichen Hof heiratete sie und lebte dann elf Jahre in der Pfalz.

"Waldschänke Bächlein"

Aus der ersten Ehe gingen die Töchter Petra und Brigitte hervor. Nachdem 1955 ihre Mutter verstarb, kehrte sie nach Bächlein zurück. 1968 sei er dann in ihr Leben eingetreten. Und sie wollte unbedingt Gastwirtin werden, versicherte Friedel Süßner. Ein kleines Dorfwirtshaus, die "Waldschänke Bächlein", stand zum Verkauf an. Mit vielen Schwierigkeiten verbunden gewesen sei die Installation des ersten Telefonanschlusses, erinnerte sich der Gastronom. Noch im gleichen Jahr sei mit der ersten Baumaßnahme ein Restaurantanbau entstanden. Mit der Errichtung eines Gästehauses im Jahre 1972 habe man die ersten Gehversuche im Tourismusgeschäft unternommen. Gerne erinnere er sich an die Aufbruchstimmung in den 1970er-Jahren.

Es war die Zeit, in der mehr und mehr urlaubshungrige Berliner nach Oberfranken, und vor allem in das idyllisch gelegene Bächlein, kamen. In der Folgezeit konnten weitere bedeutsame bauliche Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung realisiert werden. Vor allem habe die eigene Infrastruktur viel Geld gekostet, betonte Süßner.

Tiefer Einschnitt

Allerdings habe die Wende im Jahre 1989 einen tiefen Einschnitt markiert. Denn der vorher florierende Tourismus aus Berlin war Geschichte geworden. So habe man Ausschau nach neuen Zielgruppen gehalten und als neue Gäste die Familie entdeckt. Einzelzimmer seien zu größeren Appartements zusammengelegt, ein Felsen-Hallenbad, eine Sauna, ein Richochetplatz und viele andere Einrichtungen seien geschaffen worden. Außerdem stehen weiträumige 25 000 Quadratmeter als Erholung zur Verfügung. 1994 habe dann Tochter Petra die Verantwortung übernommen. Seit einem Jahr hat nun Enkel Georg das Sagen. Unter großem Beifall dankte Friedel Süßner seiner Frau für ihre unermüdliche Einsatzbereitschaft seit 1968.

Zum Kreis der Gratulanten zählten auch Pfarrer Burghard Sachs, die Töchter Petra und Brigitte, die Enkel Georg und Uwe sowie die Urenkel Tristan, Isabella, Julia, Andreas und Maximilian. Die Geburtstagsfeier wurde bereichert durch eine magische Dinner-Show "sim-sa-la-bim" mit Joe Walthera und Pafema aus Würzburg. Für die Künstler gab es für ihre professionellen Darbietungen einen Riesenbeifall.