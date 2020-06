Anja Dechant-Sundby leitet 2021 die Kronacher Festspiele

Anja Dechant-Sundby übernimmt die Federführung bei den Kronacher Rosenberg-Festspielen. Sie löst damit Stefan Haufe als künstlerischen Leiter ab.

Seit 2017 war Haufe als künstlerischer Leiter bei den Rosenberg-Festspielen tätig. Mit einem spannenden Spielplan und einem großartigen Ensemble lenkte er das Kronacher Freilichttheater erfolgreich durch drei Spielzeiten und führte bei den Stücken "Das Wirtshaus im Spessart" (2017), "Don Camillo und Peppone" (2018) sowie "Der Hauptmann von Köpenick" (2019) selbst Regie.

Darüber hinaus schuf er für den Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach das Format der Kammertheatertage in der Alten Markthalle und prägte mit den Inszenierungen "Novecento. Die Legende vom Ozeanpianisten" (2019) und "Mondscheintarif" (2018) deren erste beide Programmjahre.

Virus bremst Festspiele heuer aus

In diesem Sommer hatte Stefan Haufe vor, mit "Michel in der Suppenschüssel" erstmalig das Kinderstück der Festspiele auf die Bühne zu bringen. Doch die Corona-Pandemie hat nicht nur diesen Plan zunichte gemacht, sondern führte zum Leidwesen aller Beteiligten Mitte April zur kompletten Absage des Festspielsommers. Dies ist um so bedauerlicher, als 2020 eigentlich Stefan Haufes Abschiedssaison auf dem Rosenberg gewesen wäre. Für den Sommer 2021 hat er sich entschlossen, neue künstlerische Herausforderungen zu suchen.

Dass Haufe diese nicht absehbare Entwicklung schmerzen dürfte, zeigte schon ein Interview mit dem Fränkischen Tag aus dem vergangenen Jahr. Damals betonte der Festspielleiter seine gute Beziehung zu Kronach und unterstrich die Bedeutung seiner Arbeit hier für seinen eigenen Werdegang: "Ich habe mich als Regisseur in den drei Jahren sicherlich künstlerisch sehr weiterentwickelt."

Entscheidung ist gefallen

Als seine Nachfolgerin hat der Tourismusausschuss des Stadtrats Anja Dechant-Sundby bestellt. Sie wird als neue künstlerische Leiterin ab 2021 die Geschicke der Rosenberg-Festspiele lenken.

Dabei ist die ausgebildete Regisseurin für Theater und Film keine Unbekannte in der Lucas-Cranach-Stadt.

So hat sie bereits 2017 mit der Inszenierung der "Mirandolina" ihr Debüt bei den Festspielen gegeben und wäre in diesem Jahr von Haufe eigentlich als Gastregisseurin für Woody Allens "Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie" verpflichtet gewesen. Stattdessen übernimmt sie nun die Leitung und arbeitet schon jetzt intensiv an dem Spielplan der neuen Saison, den sie spätestens im Juli diesen Jahres der Öffentlichkeit vorstellen möchte.

Bürgermeisterin Angela Hofmann (CSU) freut sich sehr über die Verpflichtung der gebürtigen Oberfränkin. Sie lädt schon jetzt alle Theaterbegeisterten zu einem Besuch der Rosenberg-Festspiele 2021 nach Kronach ein.

Zudem dankte Hofmann Stefan Haufe in einem persönlichen Gespräch im Namen der Lucas-Cranach-Stadt und aller Festspielangehörigen für seine Leistungen als künstlerischer Leiter der Festspiele. Ein offizielle Verabschiedung werde noch folgen, wenn die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen weiter gelockert werden.red