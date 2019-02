Angeklagte sagen nun doch aus

Im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern haben die beiden Angeklagten nun doch ausgesagt. Ob das Ehepaar aus dem Landkreis Kronach nur ein Teilgeständnis oder voll umfänglich gestanden hat, ist nicht bekannt, da die Öffentlichkeit ausgeschlossen war. Überhaupt bekommen die Besucher nur Bruchstücke mit, da zum Schutz der Intimsphäre der beiden Angeklagten, vor allem aber zum Schutz der Geschädigten, die Verhandlung in weiten Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: So soll der Hauptangeklagte, ein 54-Jähriger, seine Stieftochter immer wieder schwer sexuell missbraucht haben. Die Rede ist von insgesamt 14 Fällen. Als der Missbrauch begann, soll das Kind erst zwölf Jahre alt gewesen sein. Es ist bedrückend, aber die Mutter soll - anstatt ihr Kind zu schützen - an den sexuellen Übergriffen beteiligt gewesen sein. In einem Fall soll sie ihr Kind im Wohnzimmer zum gemeinsamen Sex mit dem Mann aufgefordert haben, dabei sollte das Mädchen den Stiefvater oral befriedigen.

Bereitschaft signalisiert

Der Angeklagte hatte bereits bei einem früheren Verhandlungstag seine Bereitschaft zu einem Geständnis signalisiert. Die Voraussetzung: Seine Ehefrau solle ebenfalls den sexuellen Missbrauch einräumen, was diese allerdings zu diesem Zeitpunkt noch bestritt.

Zu Beginn des vierten Verhandlungstages gab Richter Stephan Jäger nun den aktuellen Stand bekannt. Laut Rechtsanwalt Björn Kleyhauer möchte der 54-jährige Angeklagte nicht taktieren, sondern zu seiner Frau halten. Er sei bereit, zwei Fälle von Oralverkehr, einmal einen im Führerhaus seines Lastkraftwagens und einem im Wohnzimmer, zuzugeben. Aber: Laut Rechtsanwalt Björn Kleyhauer ist der 54-Jährige sauer, da die geschädigte Stieftochter - nach Meinung des Angeklagten - in ihrer Aussage stark übertrieben habe.

Die Videoaufzeichnung der Vernehmung des Mädchens fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Mutter ließ anschließend wiederum durch ihren Rechtsanwalt Michael Linke erklären, dass sie nun doch zu einer Aussage bereit sei. Sie wolle ihrer Tochter eine weitere Aussage ersparen. Laut dem Anwalt, sei die Frau emotional stark belastet, da sich ihr gesamtes Umfeld von ihr abwende.

Die beiden Angeklagten, die sich aktuell in Untersuchungshaft befinden, werden in den Verhandlungen in Fußfesseln vorgeführt. Miteinander reden dürfen sie nicht. In der Verhandlungen bemerkt man allerdings immer wieder, wie der Mann den Blickkontakt zu seiner Ehefrau sucht. Unter den Zuschauern sind vor allem Bekannte und Verwandte des Ehepaars, die den Fall beim Warten vor der Tür mit Kopfschütteln und als unfassbar kommentieren.

Wie im Verlauf der Verhandlung deutlich wird, war die Familie dem Jugendamt seit Jahren bekannt. Ein Sozialpädagoge sagte demnach aus, dass die Familie bereits im Jahr 2013 einen Erziehungsbeistand bekam. Auch eine Mitarbeiterin einer Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche stand offensichtlich mit dem Mädchen in Kontakt. Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch des Kindes, sagte die Sozialpädagogin, habe es nicht gegeben.

Die Verhandlung wird am 6. März fortgesetzt.

Hilfe suchen Ob man einen (sexuellen) Missbrauch oder andere Gewalt im privaten Umfeld erlebt hat oder sich um andere womöglich Betroffene sorgt, sowohl überregional als auch vor Ort im Landkreis Kronach stehen verschiedene Beratungsangebote zur Verfügung. Dort können sich Betroffene Hilfe suchen - die Beratungsangebote sind anonym und kostenfrei. Nachstehend ein kurzer Überblick: Caritas und Diakonie Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien in Kronach wird von Caritas und Diakonie getragen. Die Beratung erfolgt entweder persönlich in der Klosterstraße 3 in Kronach, telefonisch unter 09261/93730 oder per E-Mail an info@eb-kronach.de. Die Berater stehen unter Schweigepflicht.

Weißer Ring Die Organisation hilft Menschen, die Opfer von Gewalt oder Verbrechen geworden sind und deren Angehörigen. Ansprechpartner der Kronacher Außenstelle sind unter 09263/ 975910 oder per E-Mail an wr-kronach@t-online.de erreichbar.

Opferhilfe Oberfranken Der oberfränkische Verein unterstützt und berät Gewaltopfer telefonisch unter 0171 30 32 827 oder per E-Mail an info@opferhilfe-oberfranken.de. Die Opferhilfe bietet mit ihrem Hilfstelefon direkte Hilfestellung am Telefon, es können auch persönliche Termine vereinbart werden.

Nummer gegen Kummer Der gemeinnützige Verein bietet ein telefonisches Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in ganz Deutschland. Die Berater sind unter der Hotline 116 111 oder unter www.nummergegenkummer.de erreichbar.