An dieser Tankstelle in Marktrodach gibt es kein Benzin, sondern Honig

Milch-Tankstellen gibt es in Franken mittlerweile viele. Ein etwas anderes Konzept hat sich Torsten Jung ausgedacht. Er betreibt in Marktrodach eine Honig-Tankstelle - die wahrscheinlich einzige in ganz Deutschland. Bedienen können sich die Kunden selbst, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie müssen nur die richtige Nummer am Automaten wählen, Geld einwerfen und die Schiebetür öffnen.

Weshalb Jung Imker geworden ist, wie es den Bienenvölkern im Kreis Kronach nach dem heißen Sommer geht und was es sonst noch alles in der Honig-Tankstelle gibt, lesen Sie in einem ausführlichen Artikel unter www.infranken.de.