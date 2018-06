Amerikanische Klänge

Unter dem Motto "Amerikanische Musik für Trompete und Orgel " wird am kommenden Sonntag 24. Juni,um 17 Uhr die Kirchenmusik an der Christuskirche Kronach fortgesetzt. Das vielfältige Programm beinhaltet Werke von Roger Petrich, Alan Hovhaness, David Germann, Edward Green sowie eine Uraufführung von Nathan Scalise. Interpreten sind Paul Neebe (Trompete) und Dekanatskantor Marius Popp (Orgel).Paul Neebe (Chapel Hill, North Carolina) studierte an der weltberühmten Juilliard School of Music in New York, wo er auch seinen Masterabschluss ablegte. Während dieses Studiums war er Mitglied des National Orchestra von New York und promovierte 1999 im Fach Trompete an der Catholic University of Washington, D. C..Neebe arbeitet als Solotrompeter im "Roanoke Symphony Orchestra", "Sarasota Opera Orchestra" und im "Wintergreen Summer Music Festival Orchestra" in Virginia. Spezialisiert auf zeitgenössische amerikanische Musik, gibt er regelmäßig neue Kompositionen für Solotrompete in Auftrag und spielte bereits zwei CDs ein. Darüber hinaus ist er Gastsolist bei verschiedenen amerikanischen Orchestern und gibt häufig Solokonzerte entlang der Ostküste der USA, in Norwegen, Portugal und in Deutschland.