Altstadt wird zum Lichtermeer: Erste Einblicke in das Aufgebot von "Kronach leuchtet 2019"

In der Kronacher Innenstadt herrscht hektische Betriebsamkeit. Junge Leute inspizieren Lampen, Organisatoren sprechen über größere und kleinere Hürden im Endspurt und ein Pulk an künftigen Lichtführern lässt sich am "lebenden Objekt" in die Feinheiten des Events einweihen. "Kronach leuchtet" befindet sich auf der Zielgeraden! Doch auch wenn alles etwas chaotisch wirkt, ist sich Projektleiter Markus Stirn sicher: "Es läuft!"

Akzente gesetzt

Mit dem Einsetzen der Dämmerung geht auch nach und nach die Beleuchtung in Betrieb. Die Strau setzt erste Akzente in Sachen Architekturbeleuchtung. Strahler erhellen in angenehmen Weißtönen die Fassaden hinauf in die Obere Stadt. An der katholischen Kirche prangt ein überdimensionales Kreuz, dessen Licht allerdings noch nicht eingeschaltet ist. Auf dem Melchior-Otto-Platz, wo gerade beleuchtete Säulen entstehen, ist man schon weiter.

Es geht bereits um die Feinkosmetik bei der Anordnung. Fertig wirken die Lichtpunkte, welche die Kirche und ihr Umfeld schmücken - von der Beleuchtung des Eingangs bis hin zum Lichtspiel von Theo Kestel an der Anna-Kapelle - nicht sein einziges Objekt, bei dem er Licht mit Holz kombiniert. Ein weiteres erklärt er gerade im Innenhof des Rathauses, als die Führung auf ihrem Weg zu den insgesamt 86 Lichtpunkten vorbeikommt. Zu diesem Zeitpunkt wird auf dem Marktplatz nicht nur an den Lichteffekten geschraubt, sondern auch an der Bühne und den Verkaufsständen gewerkelt.

Kronacher Flößer kehrt zurück

Alle Hände voll zu tun haben die Organisatoren auch rund um die Cranach-Schule, wo der Flößer sein Comeback feiert, die Brücke eine besondere Zierde erhalten hat und sich bunte Figuren im Wasser spiegeln. Markus Stirn rechnet zu diesem Zeitpunkt noch mit einer langen Nachtschicht - aber danach auch mit einem tollen Programm.

