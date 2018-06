Altes Blech trifft feine Spitze

Hildegard Wirth aus Kirchlauter nahm die kostenlose Unterrichtsstunde im Spitzenklöppeln gern an, die sie im Klöppelmuseum von Elisabeth Gareis angeboten bekam. Als Beifahrerin im 1997er Opel Corsa besuchte sie im Rahmen der 11. Oberfranken Classic-Ausfahrt der Ludwigsstädter Oldtimerfreunde die bekannte Nordhalbener Institution. Mit ihr 53 weitere Gäste, die in rund 40 alten zwei- und vierrädrigen Gefährten unter Leitung von Enrico Hoppe aus Reichenbach quer durch den oberen Frankenwald in die Klöppelgemeinde gekommen waren.Nach einer filmischen Einführung lernten sie unter Führung von Martina Simon die Internationale Spitzensammlung und das Historische Ortsmuseum kennen. Und sie staunten nicht schlecht, welche Schätze aus vielen Ländern und mehreren Jahrhunderten zu sehen waren."Wir wussten ja gar nicht, dass es so viel schöne Sachen hier bei uns gibt", meinte eine ältere Besucherin. Aber fremd waren ihr die Spitzen nicht. "Das Brautkleid kenn ich, das ist von einer Frau aus unserem Ort, die hat auch selber Klöppeln gelehrt", erzählte sie.Doch auch von der kleinen deutsch-deutschen Grenzsammlung im Aufgang zum Ortsmuseum und den Exponaten aus dem Ort waren die auswärtigen Besucher angetan. Gezeigt wird dort das Leben zu Anfang des 20. Jahrhunderts, das den Beginn des Industriezeitalters markiert. Zigarren, Schiefertafeln und Schreibstifte waren Produkte, die früher für Einkommen sorgten.Während die Gäste sich die Ausstellungen im Klöppelschulkomplex anschauten, fanden sich trotz des Regens auch einige Zaungäste ein, die die Oldtimer am Roseninselplatz und auf dem Parkplatz am Nordwald-Markt inspizierten.