Mauerfall

Alfred Schaden war als erster Wessi bei den Ossis

Nach Schabowskis Pressekonferenz am 9. November hielt den damaligen Tettauer Bürgermeister Alfred Schaden nichts auf: Gleich am nächsten Tag machte er sich auf zu den Nachbarn in Spechtsbrunn. Und Helmut Heinz traute am 19. November 1989 seinen Augen kaum.