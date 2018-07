Aktionsreiches Programm mit Helikopter

WM-Feeling beim Bubble Soccer





Der Kreisjugendring Kronach organisiert auch in diesem Jahr am Sonntag, 15. Juli, das Kreisspielfest mit einem sehr actionreichem und vielfältigem Programm für Groß und Klein. Da das WM-Finale nun leider ohne Deutschland stattfindet, können Familien nun in Ruhe und ohne Zeitdruck das Fest genießen.Ab 13 Uhr geht es bei den Sportanlagen am Schulzentrum in los und insgesamt 19 Vereine und Verbände betreuen die Spielstationen."Im letzten Jahr hatten wir über den Tag verteilt ungefähr 1000 Besucher, das Kreisspielfest wird wirklich gut angenommen", sagt Eva Wicklein, die Jugendpflegerin des Landratsamts.Neue Sportarten können ebenfalls ausprobiert werden. Highlights sind zum Beispiel die Frisbee-Golf-Anlage der AOK und die Station des BDKJ Kronach/Teuschnitz, die wieder mit Zorbing Bällen und einem Bubble Soccer vertreten sind.Kurzfristig hat auch die Polizeiinspektion Kronach ihre Station geändert: Jetzt ist sogar ein Hubschrauber mit Flugsimulation Teil des bunten Programms. Wicklein sagt begeistert: "Das ist wirklich toll, dass das noch geklappt hat."Bei schönem Wetter müssen die Familien nicht unbedingt ins Freibad gehen, weil es auch beim Kreisspielfest nass wird: Die Kinderfeuerwehr bietet Wasserspritzen an und die DLRG KV Kronach haben bei ihrer Station sogar eine Wasserrutsche dabei.Stärkung gibt es bei der Metzgerei Kraus, die Bratwürste und Steaks verkauft. Der Eiswagen der Familie Renner bietet eine Abkühlung und die Ehrenamtlichen aus den Verbänden bieten ein Kuchenbuffet an.Nebenbei können die Besucher noch etwas Gutes für ein soziales Projekt im Landkreis Kronach tun, da der Erlös des Kreisspielfestes dafür gespendet wird. Das ist nur ein kleiner Teil der 19 Stationen, die am Sonntag auf die Kinder warten.Zu Beginn erhalten sie auch dieses Jahr wieder einen Laufzettel: Für jede ausprobierte Station gibt es einen Stempel, und bei zehn erhalten die Kinder einen Ferienpass vom Kreisjugendring. Mit den Ermäßigungen für die Veranstaltungen werden die Sommerferien auch nicht langweilig. "Am meisten hoffen wir natürlich, dass das Wetter mitmacht und viel Besucher kommen", sagt Wicklein. Mit diesem Programm lässt es sich vielleicht sogar vergessen, dass das WM-Finale ohne Deutschland stattfindet.