Abstrichzentrum in Kronach eingerichtet

KronachAm Montagmorgen wurde der dritte Corona-Fall im Landkreis Kronach bestätigt. Weil die Zahl der Infizierten voraussichtlich weiter zunehmen wird, möchte der Landkreis sich professionell auf die Herausforderung einstellen. Es gilt, die Schwächsten der Gesellschaft zu schützen: "Wir wollen und müssen Voraussetzungen schaffen, dass Patienten, die eventuell mit dem Corona-Virus in Kontakt gekommen sind, nicht in eine Praxis, in die Klinik oder in das Gesundheitsamt kommen", kündigte Landrat Klaus Löffler am Montagvormittag in einer Pressekonferenz an. Aus diesem Grund wird ab Mittwoch eine Abstrichstelle auf dem Loewe-Parkplatz in Betrieb gehen. "Die Stelle wurde bereits am Wochenende aufgebaut und ist fertig."

Zunächst wird die Abstrichstelle von Montag bis Samstag von 9 bis 10 Uhr geöffnet sein. Testen lassen kann sich jedoch nicht jeder, der sich krank fühlt. "Für einen Abstrich muss ein begründeter Verdachtsfall vorliegen", betont Allgemeinarzt Matthias Rudolph, der am Mittwoch die erste Schicht übernehmen wird. Ein Verdachtsfall liege dann vor, wenn die Person Fieber und Husten hat und sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt zu einer bekannterweise erkrankten Person hatte. "Die Personen werden von ihren Hausärzten, der Klinik oder dem Gesundheitsamt in der Abstrichstelle angemeldet."

Koordination übernimmt das BRK

Um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, wird Andrea Hahn, Geschätsstellenleiterin Gesundheitsregion plus, die Koordination übernehmen. "Frau Hahn steht mit den Hausärzten und der Klinik in Kontakt. Sie erhält die Daten der Testpersonen und koordiniert dann die Terminvergabe in der Abstrichstelle", beschreibt Löffler Hahns Funktion. Die Abstrichstelle wird nach dem Drive-in-Verfahren funktionieren. "Das Auto fährt in das Zelt und der Abstrich wird gemacht." Das Konzept für die Abstrichstelle wurde innerhalb kürzester Zeit geplant und umgesetzt. "Wir haben Samstag begonnen. Dass jetzt alles - auch der Dienstplan - fertig ist, zeugt davon, dass wir gut vernetzt sind."

Den Dienstplan verantwortet das BRK. "Es gibt einen Pool an Mitarbeitern und Ärzten. Zu den vorgegebenen Zeiten muss Fach- und Verwaltungspersonal zur Verfügung stehen", schildert Roland Beierwaltes, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands Kronach, die Situation. Für den reibungslosen Ablauf im Abstrichzentrum sei es entscheidend, dass alle Beteiligten sich untereinander kennen und die Vernetzung funktioniere. "So können wir qualifiziert arbeiten und gewährleisten, dass Indizierte keine Praxen, Kliniken oder das Gesundheitsamt persönlich aufsuchen."

Aktuelle Situation im Landkreis

Wenn die Zahl der Verdachtsfälle steigt, werden die Zeiten ausgedehnt. Das Abstrichzentrum wird vom Ärztlichen Kreisverband, dem BRK, dem Gesundheitsamt, der Klinik und dem ASB getragen.

Bislang haben sich im Landkreis nachweislich drei Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. "Am Freitag haben wir die erste Verdachtsmeldung bekommen, um 16.30 Uhr stand fest, dass sich der Landkreisbewohner infiziert hat", berichtet Helmut Weiß, Leiter des Gesundheitswesens am Landratsamt Kronach. Am Samstag bestätigte sich der zweite Fall. Von beiden Infizierten wurden infolge die Kontaktpersonen ermittelt. Bei der dritten Person, die sich mit dem Virus angesteckt hat, handelt es sich um eine Kontaktperson von einem der ersten beiden Infizierten. Weitere Tests stehen noch aus.

"In allen drei Fällen sind die Symptome - leichtes Fieber und Husten - nach zwei Tagen zurückgegangen", schildert Weiß den bisherigen Verlauf. Aktuell habe es oberste Priorität, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankung zu schützen. "Die Eindämmungsstrategie hat das Ziel, dass die Kurve langsam ansteigt, sodass die Klinik mit dem Ansturm umgehen kann." Weiß ist es wichtig klarzustellen, dass ein Abstrich nicht mit einer Behandlungsmaßnahme gleichzusetzen ist. Es handelt sich nur um eine epidemiologische Maßnahme, um zu entscheiden, wer seine Kontakte unterbinden muss. "Normale Erkältungspatienten zu testen, verstopft die Labore."

In der Helios-Frankenwaldklinik bereiten sich die Verantwortlichen bestmöglich auf schlimmere Krankheitsverläufe vor. "Aus Sicht der Klinik ist es entscheidend, von dem, was wir in anderen Ländern gesehen haben, zu lernen", sagt Philipp Löwenstein, Klinikgeschäftsführer. "In Ländern, in denen die Vorbereitung nicht so gut war, kam es zur Triagierung. Das ärztliche Personal musste entscheiden, wer behandelt wird."

Wie Löwenstein betont, gilt es, die Kräfte zu bündeln und dafür zu sorgen, dass alle notwendigen Vorbereitungen im Haus getroffen werden. In diesem Zuge sei die Klinik auch sehr dankbar, dass das Abstrichzentrum außerhalb der Klinik etabliert wird. Durch das Zentrum könne früh erkannt werden, wer betroffen ist und die Ausbreitung so verlangsamt werden. Darüber hinaus sollen operative Maßnahmen, die nicht dringend sind, verschoben werden. "Wir müssen flexibel reagieren."

Weitere Maßnahmen

Um zu verhindern, dass sich das Virus im Landkreis weiter ausbreitet, werden Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern abgesagt. Die Kreisbibliothek, das Wasserschloss Mitwitz und das Jugendübernachtungshaus in Mitwitz bleiben vorerst geschlossen. Auch der Dienstbetrieb am Landratsamt Kronach wird nur noch eingeschränkt stattfinden. "Durch die Situation gebunden ist das Bürgertelefon, das auf das Wochenende ausgedehnt wird, mit Personal zu besetzen", betonte Landrat Löffler.

Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr erreichbar.

Löffler ist sich sicher, dass aus der Bevölkerung Nachfragen kommen werden, ob die Maßnahmen überzogen sind. Deshalb appelliert er an das Verständnis der Bürger: "Die Zeit, die wir gerade erleben, ist sehr herausfordernd und jede Zeit hat ihre Entscheidungen, die getroffen werden müssen - es geht jetzt um die Prävention in der Heimat." Löffler hofft, dass die Lage sich bald verbessern wird. "Bis dahin müssen die Weichen entsprechend gestellt werden." Die Entscheidungen seien auch dahingehend getroffen worden, dass der Freistaat Bayern den Katastrophenschutz ausgerufen hat.

Landkreis informiert

Website Der Landkreis Kronach hat auf seiner Website einen Bereich eingerichtet, in dem sämtliche Informationen zum Thema Corona-Virus abrufbar sind. Die Website erreichen Sie unter folgendem Link https://www.landkreis-kronach.de/aktuelles/coronavirus/.