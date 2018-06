Abriss in Wallenfels wird wohl nächste Woche abgeschlossen

Zwei Häuser werden in Wallenfels abgerissen. Die maroden Gebäude weichen, damit der Marktplatz neu gestaltet werden kann. In der Kalenderwoche 27 sollen die Abrissarbeiten abgeschlossen werden.Einfach ist deren Durchführung jedoch nicht. Vor allem in der Frankenwaldstraße stellen der geringe Platz, die Felsenkeller und eine Stützmauer für die Straße die Arbeiter und Planer vor hohe Hürden. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier bei inFranken.de.