Abischerz am KZG sorgt weiter für Diskussion

Abistreich nicht verboten



Bei schönstem Wetter hatte der Abischerz am Kaspar-Zeuß-Gymnasium stattgefunden (der FT berichtete). Dementsprechend viel los war auf dem Pausenhof: Schüler machten Wasserschlachten, aßen auf Bierbänken Wurstsemmeln und tranken Limo. Und doch wirkte die Stimmung bei den Abiturienten gedrückt. Der vermeintliche Grund: Die Schulleitung soll das Programm gestrichen haben.Nun nimmt Schulleiterin Renate Leive Stellung zu den Vorkommnissen. "Ich bin seit neun Jahren Rektorin und das ist der erste Abischerz, bei dem es Ärger gab", betont Leive. Es seien nur ein paar Schüler gewesen, die den Bogen überspannt hätten. Die Schüler hätten sich zwischenzeitlich mehrmals bei ihr entschuldigt und wollten helfen, die Schäden zu beseitigen."Es hat dem Rest wirklich leidgetan, was da passiert ist", sagt die Direktorin und verweist darauf, dass sich Schüler unbefugt Zutritt zum Lehrerzimmer und Direktorrat verschafft hatten. Im frisch sanierten Schulhaus seien zudem Schäden entstanden, Klassenzimmer seien verwüstet und Schülerarbeiten zerstört worden.Allerdings betont Leive, sie habe das Programm entgegen den Aussagen einiger Schüler nicht verboten. Vielmehr sei die Stimmung in der Schülergruppe nach den Geschehnissen sichtlich gedrückt gewesen. "Sie sind dann zu mir gekommen und meinten, sie wollen ihr Programm verkürzen oder komplett absagen."Ihnen war bewusst gewesen, dass auch die Lehrer massiv über die Auswüchse verärgert waren. Die Schulleiterin schlug eine verkürzte Fassung des Pausenhofprogramms und ein Vorziehen des Fußballspiels der Abiturienten gegen die Lehrkräfte vor.Das Hauptproblem sieht Leive darin, dass oft einige wenige im alkoholisierten Zustand nicht mehr wissen, was richtig ist und was nicht. "Ich denke, dass die anderen Mitschüler dann aus Loyalität falsche Scheu haben, sich von Erwachsenen Hilfe zu holen." Die Abischerze werden laut Renate Leive immer mit den Schulleitern und Lehrern abgesprochen, aber solche Ereignisse seien natürlich nicht eingeplant und auch ein unnötiges Ärgernis.Beim Fußballspiel, das die Lehrkräfte 5:2 gewannen, hatten alle zuschauenden Schüler viel Spaß und durften danach - mindestens eine Stunde eher als sonst - nach Hause gehen. "Das war dann wirklich noch eine tolle Sache. Die Schüler waren glücklich, dass sie dabei sein durften und die Fußballer freuten sich über die vielen Zuschauer", zeigt sich Leive am Ende ein Stück weit versöhnlich.Harald Weichert, der Schulrektor des Frankenwald-Gymnasiums, kann ebenfalls aus seiner Berufserfahrung sagen, dass jeder Jahrgang unterschiedlich mit dem Thema "Abistreich" umgeht. Er ist froh, dass bei seinem ersten Abischerz als Rektor am Montag alles gut gelaufen ist und es eine gemütliche Feier war.