7 Tipps fürs Zecken entfernen bei Haustieren: Darauf schwören Kronacher Tierärzte

Sie sind eklig, stören beim Knuddeln und hinterlassen auf dem Teppich schlimmere Flecken als Rotwein: Zecken. Wer ein dickes Fell hat, den plagen sie im Sommer besonders. Zwei Veterinäre erklären, wie Tierhalter ihre Lieblinge von den lästigen Parasiten befreien. Und wie es gar nicht soweit kommen muss.

1. Pinzette, Haken oder Karte: Was ist die beste Methode, um Zecken zu entfernen? Tierärztin Barbara Schmittnägel schwört auf die klassische Zeckenzange: Damit so nah an der Haut ansetzen wie möglich und die Zecke herausdrehen. Im Gegensatz zur Pinzette biete die Zange den Vorteil, nicht gleichzeitig zudrücken und drehen zu müssen. Von einem im Internet kursierenden Ratschlag, an der Zecke niemals zu drehen, sondern nur zu ziehen, hält die Kronacherin wenig: "Mir ist beim Drehen noch nie eine Zecke abgerissen."

2. Welche Fehler sollten Herrchen und Frauchen vermeiden? Häufig wird nicht die gesamte Zecke entfernt und die Beißwerkzeuge bleiben stecken. "Der Zeckenkopf ist ein Fremdkörper in der Haut, der sich entzünden kann", warnt Veterinärin Marion Weber-Frisch. "Das ist unangenehm für das Tier." Schmittnägel rät zudem, die Zecke nicht zu zerquetschen. Im Todeskampf spuckt diese nämlich Borrelien-Bakterien und andere Erreger aus. "Mit der Zange ist die Zecke aber in zwei Sekunden draußen", sagt Schmittnägel. "So schnell kann die nichts ausspucken."

Mehr zum Thema: Hitzetipps für Haustiere - so kommen Hund und Katze gut durch den Sommer

3. Wann sind Haustiere in professionellen Händen besser aufgehoben? Bleiben die Zähne der Zecke tatsächlich stecken, fallen sie im besten Fall von alleine heraus, sobald sich die Hautschicht erneuert. Entzündet sich die Stelle aber, sollte der Tierarzt einen Blick darauf werfen. "Wenn Zecken an ganz sensiblen Stellen sitzen, beispielsweise am Augenlid, sollte sie lieber ein Arzt entfernen", rät Weber-Frisch.

4. Können Zecken für Haustiere richtig gefährlich werden? Ja, denn Zecken können auch Tiere mit Borreliose infizieren. Dagegen gibt es zwar eine Impfung, doch die sei laut Schmittnägel nicht gerade billig und müsse regelmäßig aufgefrischt werden. "Viel gefährlicher ist aber eine Hirnhautentzündung", sagt die Ärztin. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wird durch Viren übertragen, gegen die Tiere nicht geimpft werden können. Wer schon mal auf eine vollgesaugte Zecke getreten ist, weiß, wie viel Blut die Parasiten aufsaugen. "Bei kleinen Katzen kann das tatsächlich zu einer Anämie führen", erklärt Weber-Frisch. Das Risiko des Blutverlusts ist vom Körpergewicht des Wirts abhängig. "Bei Doggen ist die Gefahr natürlich geringer."

Mehr Nachrichten aus Kronach: Loewe-Aus - Betriebsseelsorger wünscht sich Solidarität statt Häme

5. Wie können Tierhalter vorsorgen? Halsbänder, Sprays und Spot-Ons sollen verhindern, dass Zecken den Vierbeinern überhaupt zu nahe kommen. Die Wirksamkeit der Mittel sei aber keine Preisfrage, meint Schmittnägel. Tierhalter müssten schlichtweg ausprobieren, welches Präparat bei ihren Tieren am effektivsten hilft. Weber-Frisch rät zu Spot-Ons oder Tabletten, die die gesamte über wirken. Ein Spot-on-Präparat ist eine Lösung zum Auftropfen auf die Tierhaut. Diese hätten jedoch den Nachteil, dass sie bei Unverträglichkeit Hautreizungen oder Haarausfall auslösen können.

6. Von welchen Hausmitteln sollte man besser die Pfoten lassen? Weber-Frisch rät generell von allen Hausmitteln ab, egal ob man zu Teebaumöl, Kümmelöl oder Margosaextrakt greifen will. Warum? "Weil sie einfach nicht wirksam sind. Da müsste man schon den ganzen Hund von oben bis unten mit Kokosöl glitschig machen."

7. Wohin mit der Zecke, wenn sie erst mal draußen ist? Ein Stoß aus der Sprühdose mit Zecken- und Flohschutzmittel und schon sind zuvor entfernte Zecken immobil, verrät Schmittnägel. "Wenn sie zerquetscht werden, sollte man unbedingt ein Tuch unterlegen. Sonst werden die Eier im Hinterleib der Zecke frei."

Auch die Toilettenspülung oder die Entsorgung im Mülleimer sei eine Option. Wer ganz sicher gehen will, dass sich die Zecke nirgends mehr festsaugen kann, darf nicht zimperlich sein. "Zerquetschen würde ihre Lebenszeit auf jeden Fall verringern."

Lesen Sie auch: So geht es für die Loewe-Mitarbeiter nach der Freistellung weiter

5 Tage braucht eine Zecke, um sich vollzusaugen. Danach lässt sie wieder vom Wirt ab und legt ihre Eier.

18 Jahre alt kann eine Zecke werden. Selbst bei Minus 12 Grad kann sie bis zu 24 Stunden lang überleben.

Die Zecken-Expertinnen

Ansprechpartner Barbara Schmittnägel betreibt ihre Tierarztpraxis in Kronach bereits seit 1981. Marion Weber-Frisch gehört zum Veterinärteam von Eugen Geuther in Schmölz.