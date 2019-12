59-Jährige prallt in Stockheim mit Auto in Gegenverkehr

Mitten im Schul- und Berufsverkehr hat es am Mittwochvormittag gekracht. Zwei Stunden lang hieß es, wenden, Schleichwege nutzen oder Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 85 in Kauf nehmen.

In die Klinik gebracht

Dort war eine aus Fahrtrichtung Kronach kommende 59-Jährige gegen 6.30 Uhr kurz nach der Tankstelle mit ihrem Kia in einen entgegenkommenden VW eines 51-Jährigen gekracht. "Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau auf der geraden Fahrbahn auf die linke Fahrbahnseite", stellte die Polizei in einer ersten Erklärung fest. Alle drei Insassen wurden beim Zusammenstoß verletzt. Die Verursacherin des Unfalls und die sogar mittelschwer verletzte Beifahrerin aus dem VW wurden vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht.

An beiden Fahrzeugen wurde Totalschaden festgestellt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 40 000 Euro.