50 Euro Verzehrgutschein für "Kronach leuchtet" zu gewinnen

Jeder hat ihn. Diesen einen Gegenstand, der in einem sofort ein Gefühl des Glücks ausstrahlt, sobald man in dessen Nähe ist. Bei den einen ist es das Auto, das über die Jahre zum treuen Begleiter geworden ist, bei den anderen der Teddybär aus der Kindheit, der auch im mittlerweile ramponierten Zustand einfach immer in Griffweite sitzen muss.

Freilich geht einem nicht nur bei bestimmten Gegenständen das Herz auf. Denn oftmals sind es schließlich Haustiere, die täglich die Glückshormone in die Höhe schnellen lassen. Was ist es bei Ihnen?

50 Euro Verzehrgutschein zu gewinnen

Schicken Sie uns Fotos, auf denen Sie mit ihrem Lieblingsstück oder ihrem Lieblingshaustier zu sehen sind, per Mail an m.hamacher@infranken.de und schreiben dazu kurz, was sie mit diesem verbindet. Weshalb ist es für sie so besonders?

Die schönsten Bilder und Geschichten, die uns bis Montag, 22. April, erreichen, veröffentlichen wir Anfang Mai während unserer Themenwoche "Liebe" im Fränkischen Tag.

Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen! Unter allen Einsendern verlosen wir einen Verzehrgutschein im Wert von 50 Euro. Einzulösen ist er im KÖSTLichtZelt während des Lichtevents "Kronach leuchtet" (26. April 2019 bis 5. Mai 2019).

Soweit Sie am Gewinnspiel teilnehmen, verarbeitet die Mediengruppe Oberfranken - Redaktionen GmbH & Co. KG, Betriebsstätte Bamberg (Adolf-Kolping-Straße 16, 96317 Kronach) die dort angegebenen Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. lit. a,b EU-DS-GVO). Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben . Weiter detaillierte Informationen zum Datenschutz/Transparenzpflichten sowie Ihren Betroffenenrechten finden Sie unter https://www.infranken.de/datenschutz/Datenschutz;art835,3144.