29 Schüler machen in Kronach Abitur mit Note 1,5 oder besser

Schulleiter Harald Weichert vom Frankenwald-Gymnasium freut sich über ein Ergebnis, "das sich sehen lassen kann". 83 Prüflinge hatten an seiner Schule das Abitur in Angriff genommen, nur vier haben ihr Ziel verfehlt. "Ich denke schon, dass das eine gute Quote ist", meint Weichert.



Doch nicht nur die 79 bestandenen Prüfungen freuen ihn, sondern auch das Zahlenergebnis. Dreimal gab es eine glatte 1,0 als Note. 16 Schüler erreichten ein Note von 1,5 oder besser. "30 Prozent der Prüflinge waren besser als 2,0", so Weichert. Insgesamt lag der Notenschnitt bei 2,28.



Beinahe identische Ergebnisse

Fast identisch stellt sich das Ergebnis am Kaspar-Zeuß-Gymnasium dar. Schulleiterin Renate Leive spricht dort von einem Notenschnitt, der bei 2,33 lag. 117 Schüler standen vor der Abiturprüfung, 111 von ihnen haben sie bestanden.



"32 Schülerinnen und Schüler, genau gesagt 27,35 Prozent der Prüflinge, erreichten eine Eins vor dem Komma in ihrem Abiturzeugnis", freut sich Leive über viele sehr gute Ergebnisse. Ein Schüler hat gar eine 1,0 erzielt, 13 Prüflinge bewegten sich im Rahmen eines "echten" Einser-Abiturs bis zur 1,5.