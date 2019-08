24-Jähriger fliegt in Ludwigsstadt mit Drogenplantage auf

Beamte der Polizeiinspektion Ludwigsstadt stießen auf eine Einrichtung zur Aufzucht von Betäubungsmittelpflanzen. Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen wurden die Beamten auf einen 24-jährigen Mann aus Ludwigsstadt aufmerksam.

Gleich zu Beginn der Wohnungsdurchsuchung wurde den Beamten vom jungen Mann mehrere Cannabispflanzen herausgegeben, welche er in der Küche und auf der Terrasse des Wohnanwesens stehen hatte. Die Polizisten ließen sich durch die Herausgabe der Pflanzen allerdings nicht beirren und setzten die Durchsuchung des Wohnanwesens erfolgreich fort. Im Keller des Wohnanwesens, versteckt in einem ehemaligen Aufzugsschacht, betrieb der 24-Jährige eine professionelle Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen. acht Pflanzen hatten eine Wuchshöhe von bis zu einem Meter und standen kurz vor der Ernte. Eine selbst gebaute Beleuchtungsanlage sowie zahlreiche Aufzuchtmittel und weiteren Cannabissamen komplettierten den Fund.

Die gesamte Plantage mit sämtlichen Utensilien wurde durch die Beamten sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln zu. Eine in diesem Zusammenhang folgende Durchsuchung in einem anderen Wohnanwesen in Steinbach am Wald verlief ebenfalls positiv. Dort wurden diverse Kräutermischungen, zwei Tüten mit Pflanzenteilen und weiteren Betäubungsmittel-Utensilien aufgefunden und sichergestellt.