20 Jahre "HolzART" auf 135 Seiten

Am Montag stellte Cesaro sein bilderreiches Werk im Landratsamt der Öffentlichkeit vor. Seit 1998 gibt es die "HolzART" Kronach. Mit Ausnahme von 2017, als das internationale Kunstprojekt für ein Jahr pausierte, fanden alljährlich inländische aber auch weit angereiste Künstler und Künstlerinnen den Weg nach Kronach. Rund um das Frankenwaldholz entstanden so höchst unterschiedliche - teilweise im Landkreis verbliebene -Werke. Seinen krönenden Abschluss findet das Projekt nach zwei arbeitsreichen Wochen jeweils mit einer großen Freilicht-Ausstellung vor der Festung Rosenberg. Mittlerweile lockt sogar als "Sahnehäubchen" ein Sonderpreis.

Unterstützt wird der Initiator Ingo Cesaro, Vorsitzender des Vereins "Regionale Kunstförderung Kronach", von zahlreichen Gönnern und Sponsoren, von denen einige bei der Vorstellung der sehr gelungenen Dokumentation im Landratsamt anwesend waren. "Ingo Cesaro leistet mit seiner Arbeit für Kronach etwas ganz Besonderes und Wertvolles", würdigte Landrat Klaus Löffler das Engagement des mit dem Großen Kulturpreis des Landkreises Kronach ausgezeichneten Schriftstellers, der ein Botschafter par excellence für Kronach sei. Soweit es dem Landkreis möglich sei, unterstütze man gerne Kunstprojekte - insbesondere die allen längst liebgewonnene "HolzART". Sehr freue man sich über das sehr ansprechend gestaltete Nachschlagewerk. "Die Dokumentation des internationalen Kunstprojekts "HolzART" I - XX" - so der offizielle Titel - erscheint im Verlag Neue Cranach Presse Kronach und präsentiert auf über 130 reich bebilderten Seiten die Kunstwerke der vergangenen 20 Veranstaltungen. Zudem finden sich darin wissenswerte Ausführungen von Cesaro über Hintergründe und Entwicklung der "HolzART". Gedruckt wurde das Werk auf Japanblock. Durch Verzögerungen bei der Druckerei dauert die endgültige Fertigstellung - die Werke erhalten derzeit einen Hardcover-Umschlag - noch etwa zwei Wochen. Die Auflage beträgt 300 Stück.

Die Dokumentationen gehen neben den Sponsoren auch an diverse Universitäten - und natürlich an die bislang teilnehmenden Künstler. "Am wichtigsten ist diese Dokumentation für die Bildhauerinnen und Bildhauer selbst", betonte Cesaro. Die "nicht gerade finanziell üppig versorgten" Künstler hätten mit dem Katalog etwas Wertvolles - einen Türöffner für andere Projekte in der Hand. Bislang fanden für das Projekt 180 Bildhauer, davon 62 aus dem Ausland, den Weg nach Kronach.

Die Teilnehmer kamen aus ganz Europa, teilweise auch aus Südamerika, Japan und Afrika. Dies alles wäre nicht möglich gewesen ohne die vielen Mistreiter und Unterstützer, die er habe gewinnen können, allen voran die KMW-Stiftung aus Marktrodach mit dem Ehepaar Margitte und Karl Weiß als Hauptsponsor. Die Stiftung finanziert zusätzlich auch den Sonderpreis über 1000 Euro und das Ehepaar betreut Teilnehmer vor Ort.

Weiter galt sein Dank dem Landkreis, den Bürgermeistern der Landkreis-Gemeinden, der Regierung von Oberfranken, den Bayerischen Staatsforsten, dem "Verein Regionale Kunstförderung Kronach", den beiden regionalen Banken sowie Privatsponsoren. Großer Dank gebühre den Gastfamilien, die die Teilnehmer während der "HolzART" beherbergen und betreuen. Aber auch seiner eigenen Familie dankte er. Nur durch ihre Unterstützung und Mitarbeit könne er gut sechs Wochen jedes Jahr für die ehrenamtliche Organisation und Durchführung der "HolzART" verwenden. Kreiskulturreferentin Gisela Lang stemme alljährlich die Abrechnung, während Stadtförster Ulrich Dautel für die Beschaffung der Baumstämme sowie das Wasserwirtschaftsamt für deren Aufstellung verantwortlich zeichneten. Sie alle leisteten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Realisation des Projekts. Beim Agenda-21-Projekt werden nur heimische Baumstämme zu Skulpturen verarbeitet. Dabei ist es Cesaro wichtig, in die Fläche - also in die verschiedenen Gemeinden vor Ort - zu gehen. Auch an der Vernetzung mit anderen Projekten liegt ihm sehr viel. Leider gestalte es sich - trotz mehr als günstiger Preise - für die Teilnehmer immer schwieriger, ihre Kunstwerke zu verkaufen. "Die größten Sponsoren sind die Künstler selbst", verdeutlichte Cesaro.

Hans Jürgen Möhrle bekundete seitens der VR Bank Oberfranken Mitte sowie Georg Löffler seitens der Sparkasse Kulmbach-Kronach, das Projekt gerne zu unterstützen. Man freue sich, dass die Spenden damit in der Region blieben und für diese einen großen Nutzen insbesondere auch in der Außendarstellung hätten. Von Anfang an dabei sind die Bayerischen Staatsforsten. "Unsere Aufgabe ist es", so Gerhard Müller vom Forstbetrieb Nordhalben, die Wälder des Freistaates Bayern zu hegen und pflegen. Holz sei der älteste Rohstoff überhaupt und heute aktueller denn je. "Das Sahnehäubchen ist die Kunst", zeigte er sich sicher. Die KMW-Stiftung ist auch heuer wieder an vorderster Stelle als Sponsor dabei, obwohl die Unterstützung, wie Margitte Weiß bedauerte, aufgrund mangelnder Zinserträge schwieriger geworden sei. Begeistert von der Dokumentation zeigten sich auch Heinz Köhler - in Doppelfunktion als Alt-Landrat sowie 2. Vorsitzender des "Vereins Regionale Kunstförderung Kronach" - sowie Kreiskulturreferentin Gisela Lang. Diese erachtete eine schriftliche Form in der heutigen schnelllebigen Zeit des Internets für ungemein wichtig. "Man kann damit auch mal still halten und die Kunst leise mitnehmen", freute sie sich. Aus eigener Erfahrung wisse sie, wie gerne die Künstler nach Kronach kommen. Diese fühlten sich hier sehr wohl und genössen die gute Luft und die schöne Natur, den vielen Platz zum Arbeiten und die netten Leute. Kronach sei von der Fläche her klein, aber groß in der Kunst, zeigte sie sich sicher. Die nunmehr 21. Ausgabe "HolzART" findet heuer vom 9. bis 21. Juli statt. Wahrscheinlich werden zehn Bildhauer im Landkreis Holz in Kunstwerke verwandeln. Ein Teilnehmer stammt aus Dänemark. Zwei Gemeinden haben bislang noch nicht entschieden, ob sie sich beteiligen. Ansonsten sind so gut wie alle wieder mit dabei. Anders als in den Vorjahren findet die Ergebnis-Ausstellung heuer nicht am Sonntag, sondern bereits am Samstag statt.