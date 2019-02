18 Wohnungen sollen in Neundorf entstehen

In Mitwitzer Gemeindeteil Neundorf will man zeitgenössisches Wohnen in einem modernen Baukörper verpacken. Und wer darauf neugierig ist, der kann vorab schon mal das Modell im Rathaus betrachten. Während der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Neubau einer Wohnanlage mit 18 Wohneinheiten vom ImmoConcept-Geschäftsführer Horst Hanna vorgestellt.

Dreistöckig soll das Gebäude werden, mit vielen Fenstern, Panoramaverglasung und kaum innen liegenden Räumen. Hanna: "Die Zwei- und Dreizimmerwohnungen haben eine gefragte Größe von 60 bis 88 Quadratmetern plus einem zusätzlichen Kellerraum für jede Wohnung." Terrassen, Gartenanteile, großzügige Balkone, noch besteht dieses Bauvorhaben überwiegend aus den Ideen und Visionen der Architekten, aber das soll sich bald ändern. Auf energetischem Top-Niveau sollen die Wohnungen sein, deren Kaufpreis bei 168 000 Euro beginnt. Baubeginn ist für Herbst dieses Jahres geplant und fertig will man dann 2020 sein.

Bei den Straßenbezeichnungen im Baugebiet "Herrschaftsbrücke" einigten sich die Räte auf eine Fortführung der "Gartenstraße" und "Am Lärchenfeld". Die neue Querverbindung soll dann künftig "Von-Rosenau-Straße" heißen. Hier verwies Laschka darauf, dass am Freitagmorgen die Beurkundung stattfinden soll. Als Termin für die Fertigstellung nannte er den 30. Oktober 2019.

Neue Geräte für Spielplätze

Neue Kinderspielgeräte bekommen die Spielplätze in Steinach an der Steinach und der "von Vandalismus geprägte" Spielplatz am Greifensee. Im Skulpturenpark im Mitwitzer Schoss sollen darüber hinaus auch noch Sitzgelegenheiten entstehen, die sich in die Landschaft integrieren. Etwa 9000 Euro will die Gemeinde dafür in die Hand nehmen. Allerdings gäbe es auch noch einen Überschuss aus dem vergangenen Haushaltsjahr, den man für diese Kosten heranziehen werde.

Mit dem Evangelisch-Lutherischen Dekanat Michelau hat man die Betriebsträgervereinbarung für den Mitwitzer Kinderhort erst einmal verlängert. Die Sanierung der Kreisstraße 14, Ortsdurchfahrt Neundorf durch den Kronacher Landkreis möchte der Bürgermeister dazu nutzen, die Wasserleitungen zu erneuern. Neue Schieber und Hydranten sollen eingebaut werden. Für die Feuerwehren in Kaltenbrunn, Schwärzdorf und Steinach an der Steinach wird es neue Spinde geben. Kostenpunkt: etwa 13 300 Euro.

Verschönern will man auch die Ortsmitte von Mitwitz. Der Bürgermeister schilderte umfassend die Pflaster-, Mauerwerks- und Stahlbauarbeiten, für die man eine erneute Ausschreibung mit längerer Ausführungsfrist durchgeführt habe. Die angedachten Maßnahmen betreffen auch die Wirtsleute des "Steinernen Löwen", die Familie Meusel, die einen Teil der Kosten tragen müsse. Allerdings sei eine Förderung möglich, so Laschka, weil "die Maßnahme ortsprägend ist". Er sprach von einer Verblendung der Betonmauer vor dem Pfarrhaus entlang der Parkplätze, von Biergartenrieseln und der Pflanzung eines Spitzahorns. Außerdem erklärte er scherzhaft die Biergartensaison ab sofort für eröffnet. Der Auftrag für die genannten Maßnahmen fiel an die Firma D&Z Bauunternehmung GmbH aus Neudrossenfeld und kostet, alles in allem, etwa 95 000 Euro.

Und weil man gerade beim Thema "Verschönerung" war, beschloss der Gemeinderat auch die Anschaffung von Teppichböden für Teilbereiche im ersten Stock. "Es wird höchste Zeit für eine Sanierung, hier ist alles in die Jahre gekommen", erklärte Laschka den Schritt zur stufenweisen Erneuerung der Räume im Rathaus. Der Auftrag in Höhe von etwa 6 000 Euro ging an die Firma Fehn Bodenbeläge aus Pressig.

Und eine weitere Maßnahme soll es im Rathaus geben, nämlich die Errichtung eines Besprechungszimmers im Flurbereich des Foyers. Zwei Drittel der veranschlagten 10 000 Euro wird die Gemeinde Mitwitz tragen, den Rest übernimmt die Verwaltungsgemeinschaft.

Weitere Auftragsvergaben waren die Erneuerung der Fenster in der Alten Schule, die eine energetische Aufwertung erzielen sollen. Hier bekam die Firma Bodenschlägel GmbH & Co. KG aus Rugendorf den Zuschlag. Die Firma Berndt aus Bautzen wird für etwa 26 000 Euro eine Lift-/Treppenanlage in der Alten Schule errichten.