Kronach vor 1 Stunde

Kriminalität

18-Jähriger tritt Mann gegen Kopf

Wegen versuchten Totschlags in der Alten Ludwigsstädter Straße in Kronach wurde ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels festgenommen. Die Ermittlungen gegen weitere Männer um den 18-Jährigen dauern noch an.