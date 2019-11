150 Tipps für den Frankenwald

Der Frankenwald Tourismus Service Center (FTSC) in Kronach bietet eine neue Freizeitkarte an. Sie ist ab sofort im FTSC in Kronach, Adolf-Kolping-Straße 1 zu haben und wird in den nächsten Tagen auch in Behörden und Gastronomiebetrieben ausgelegt. Sie ist kostenlos.

Die Freizeitkarte Frankenwald präsentiert übersichtlich über 150 Tipps zu Ausflugsorten und Sehenswürdigkeiten den gesamten Frankenwald betreffend. Es wird auf Historisches, Denkmäler, Bäder und viele Sehenswürdigkeiten hingewiesen und zwar von Hof bis Kronach.

"Die Freizeitkarte Frankenwald ist nicht nur für Touristen und Urlauber interessant, sondern bietet auch Einheimischen eine Auswahl an Freizeitmöglichkeiten, die man in dieser Fülle noch nicht kennt", meint der Geschäftsführer des FTSC, Markus Franz.

Der FTSC in Kronach ist Ansprechpartner und Berater in allen touristischen Fragen in der Urlaubsdestination Frankenwald. Der Frankenwald erstreckt sich vom Main bis zum Grünen Band an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze auf einer Fläche von etwa 1200 Quadratkilometern zwischen den drei Städten Hof, Kulmbach und Kronach. Nur auf den ersten Blick präsentiert er sich weniger spektakulär als die See oder das Hochgebirge, denn er ist landschaftlich unvergleichlich vielfältig. Daher wurde nun erstmalig mit der Freizeitkarte Frankenwald ein umfangreiches Werk geschaffen, das auf kulturelle, landschaftliche und bauliche Schönheiten hinweist und einen Einblick in die Themen Wandern, Kultur und Genuss im Frankenwald bietet.

Den größten Teil des Frankenwaldes macht der Naturpark und damit geschützte Natur- und Kulturlandschaft mit mehr als 100 000 Hektar aus. Als Bayerns erste Qualitätsregion Wanderbares Deutschland besticht der Frankenwald durch seine authentische Ursprünglichkeit. Die Region begeistert auch Radfahrer oder Genussurlauber. So lockt ein dichtes Radwegenetz, abenteuerliche Floßfahrten und viele weitere Aktivitäten Outdoor-Fans in den Frankenwald. Mehr dazu bietet die neue Freizeitkarte Frankenwald, die auch über www.frankenwald-tourismus.de erhältlich ist.