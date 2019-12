15 Floßfahrten sind in Wallenfels geplant

Wie ein Nikolausgeschenk standen der Flößerflyer mit den Flößer-Touren 2020 und die neue buchungsfreundliche Website interessierten Flößergästen rechtzeitig zum 6. Dezember zur Verfügung. Und es gibt einige Veränderungen in der kommenden Saison.

Bereits ab 16. Mai 2020 - also zwei Wochen früher als sonst - startet die erste von insgesamt 15 Floßfahrten. An zwei Samstagen wird es keine Floßfahrt geben, so dass die Saison dennoch bis zum 5. September laufen kann. Man erhofft sich dadurch weniger Absagen aufgrund Trockenheit,

so Jens Korn, Erster Bürgermeister der Flößerstadt.

Ines Simon-Graf von der Touristinformation Wallenfels hat neue Touren zusammengestellt: Zielgruppenorientiert und thematisch aufbereitet sowie um attraktive Leistungen erweitert sind die neuen Angebote. So gibt es zum Beispiel eine Na-Tour, die Wanderer in die Umgebung von Wallenfels lockt. Eine Kul-Tour geht auf Entdeckungsreise in das Flößermuseum Unterrodach.

Bei der Familien-Tour geht's zum NaturErlebnis Leutnitztal. Spritz-Tour und Schlemmer-Tour warten kulinarisch auf. Biker aller Art machen sich weitab vom Massentourismus auf Biker-Tour und genießen neben herrlichen Ausblicken auch die fränkische Küche.

Mit der Wochenend-Tour und der ORTs-Tour bewirbt die Stadt zudem zwei Übernachtungspauschalen, die auch weitere Angebote des Oberen Rodachtales einbeziehen.

Im Zentrum aller Touren steht die einzigartige, spektakuläre und traditionelle Floßfahrt. Bei manchen Touren gibt es eine Erinnerung aus dem Flößerlädla mit dazu.

Im Corporate Design von Frankenwald Tourismus kommt der Flyer diesmal heraus und verdeutlicht dadurch wieder eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen den Partnern der Region. Aus den Erfahrungen der vergangenen Saison ist nun zudem mit www.flossfahrt-wallenfels.de ein eigenständiges Reservierungsportal online gegangen. Die Informationen sind auf die wesentlichen vier Säulen weitgehend begrenzt: Information, Termin, Flößer-Tour, Reservierung. Und das mit Absicht. Einfache Reservierungsvorgänge für Gäste, Abfrage aller Details im Vorfeld und bessere Übersichtlichkeit ermöglichen mehr Beratungszeit für die Mitarbeiterin der Stadt.

Dennoch laufen die Reservierungen nicht automatisch ab, denn die Partner wie Flößergemeinschaft, Gastronomen oder Wanderführer werden fortlaufend mit eingebunden. Nur so klappt eine gute Zusammenarbeit.

Ab sofort sind die Touren online reservierbar. Highlight wird wieder die Fackelfloßfahrt am 25. Juli sein. Was im vergangenen Jahr aufgrund der Trockenheit zur Fackelwanderung mit 100 Teilnehmern wurde, ist diesmal hoffentlich wieder ein Ereignis auf dem Wasser. Bereits 100 Anfragen gibt es für die Flößer-Touren, doch für alle Floßfahrten sind noch ausreichend Plätze vorhanden. Die Nachfrage nach Flößergutscheinen ist im Herbst groß gewesen. So liegt bereits die nächste Floßfahrt unter dem Weihnachtsbaum oder bringt der Nikolaus vorbei.