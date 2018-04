112, 110 oder 116 117: Wer hilft wann?

110: Polizei-Notruf





Probleme in Kronach



Bei den vielen verschiedenen Notfallnummern ist es nicht einfach, im Ernstfall dann auch die richtige zu wählen. Ein Überblick über die Notrufnummern, und wann Sie diese wählen sollten:Wer Zeuge oder Opfer einer Straftag geworden ist, sollte sich an den Notruf der Polizei wenden. Auch wer sich bedroht fühlt oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann dort anrufen.Bei Unfällen, Bränden oder medizinischen Notfällen ist die 112 die richtige Nummer.Wer außerhalb der regulären Sprechstunden seines Hausarztes medizinische Hilfe benötigt und kein lebensbedrohlicher medizinischer Zustand vorliegt, kann sich an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden - die Zentrale hilft bei der Vermittlung eines Arztes.Dies ist ein kostenfreies telefonisches Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland.Immer häufiger wählen Menschen die 112, obwohl kein akuter Notfall oder gar eine lebensbedrohliche Situation vorliegt - das ist auch im Landkreis Kronach problematisch. Oft wäre die 116 117, die Nummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienst, die bessere Wahl. Doch viele scheinen diese Nummer nicht zu kennen. Wie Vertreter der Integrierten Leitstelle und dem BRK-Rettungsdienst in Kronach die Situation beurteilen, lesen Sie auf inFranken.Plus.