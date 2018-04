1, 2 oder 3: Wallenfelser Schüler sind dabei

Drei Viertklässler der Grundschule Wallenfels durften das machen, wovon viele Schüler in ihrem Alter sicher träumen: Einmal bei der beliebten Kindersendung "1, 2 oder 3" mitmachen. Seit über 40 Jahren treten Teams aus verschiedenen Ländern in einem Wissensquiz gegeneinander an. Mittlerweile läuft die Sendung im ZDF und auf dem Kinderkanal (KiKa) - das Team aus dem Landkreis Kronach wird am Wochenende (Samstag, 21. April 2018 um 7.50 Uhr im ZDF, Sonntag, 22. April 2018 um 17.35 Uhr auf KiKa) zu sehen sein.Bereits im Februar durften die Wallenfelser Kandidaten gemeinsam mit Klassenkameraden, Lehrerin Bettina Müller und einigen Eltern einen ganzen Tag in der Bavaria Filmstadt in München verbringen. Wie die TV-Aufzeichnung war, erzählen die drei im ausführlichen Artikel