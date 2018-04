Bamberg 25.01.2013

Zeitungsprojekt

klar.text startet wieder in den Schulklassen

Auch im Schuljahr 2013/14 stehen KLARTEXT! und KLARTEXT! in der Grundschule wieder in vielen Klassen auf dem Stundenplan. Im November informieren wir Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig bei Auftaktveranstaltungen in Bamberg, Kulmbach, Bad Kissingen und Kitzingen über das aktuelle Unterrichtsmaterial und die vielen Facetten des Projekts. Interessiere Schulklassen können sich jederzeit anmelden.