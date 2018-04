Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für die Teilnahme und das kreative Mitwirken an unserem Schulprojekt KLARTEXT! mit einer Einladung ins Kino bedanken!

Das erwartet Sie und eine Begleitperson Ihrer Wahl:

kostenlose Filmvorführung „Frau Müller muss weg“

kostenloser Softdrink

kostenloses Popcorn

weitere (nette!) Überraschungen

Wann? Dienstag, 15. Mai, 18.30 bis ca. 21.30 Uhr

Wo? ODEON Kino & Café, Luitpoldstraße 25, 96052 Bamberg

Das Kino steht uns an diesem Abend exklusiv zur Verfügung. Dennoch ist die Anzahl der Plätze begrenzt.

Sichern Sie sich daher am besten gleich Ihren Kinosessel für diesen ganz besonderen Abend und melden Sie sich gleich hier an:



Einsendeschluss ist der 06.05.2018. Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung.