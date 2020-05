Kitzingen vor 1 Stunde

Zweimal Fehler beim Rückwärtsfahren

Am Montagnachmittag ereignete sich am Dreistock in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein Verkehrsunfall, heißt es im Bericht der Polizei. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin stieß beim Rückwärtsfahren mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit gegeneinen geparkten Skoda. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.