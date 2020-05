Zwei Wildunfälle mit Rehen

Vor einem 56-jährigen Autofahrer, der am Donnerstagmorgen auf der B 8 von Kitzingen kommend in Richtung Würzburg fuhr, sprang kurz nach dem Auffahrtsbereich zur A7 ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von seinem Ford Mustang erfasst. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Am Donnerstagabend fuhr ein 45-Jähriger auf der KT 58, als kurz vor Wiesentheid ein Reh auf die Fahrbahn sprang und von dem Ford Mondeo erfasst wurde. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.