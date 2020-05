Zwei Rehe verursachen Unfall bei Dettelbach

In der Nacht auf Montag ist ein 53-Jähriger auf der Staatsstraße 2270 von Mainstockheim in Richtung Dettelbach gefahren. Kurz vor der Kläranlage sprangen zwei Rehe auf die Fahrbahn und wurden von ihm mit dem Auto erfasst. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.