Zwei Ratsmitglieder gehen und eine Querungshilfe kommt

"Wir haben in der zu Ende gehenden Legislaturperiode gut gearbeitet und viel erreicht", meinte Herbert Volkamer eingangs der letzten Sitzung in der bisherigen Gemeinderats-Besetzung. Besonders an der Sitzung war auch das Tagen im Bürgersaal des Rathauses statt im Sitzungssaal, um den Anforderungen der Corona-Krise gerecht zu werden. Bürgermeister Herbert Volkamer dankte den ausscheidenden Ratsmitgliedern. Gunda Fuchs verlässt nach sechs Jahren das Gremium und bekannte: "ich gehe mit einer Träne". Nach 18 Jahren im Gremium hatte Reiner Nickel nicht mehr kandidiert und das Ortsoberhaupt würdigte sein Engagement im Gemeinderat und auch in Vereinen.

Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung standen weitere Themen.

Im Markt Einersheimer Terrassenbad ist das Becken derzeit geleert und gereinigt, neues Wasser werde erst eingelassen, wenn ein Öffnungstermin in Sicht ist. Für Schulgruppen wird eine ermäßigte und feste Gebühr von 20 Euro festgelegt. Die Riege der ehrenamtlichen Badeaufsicht steht bereit, ebenso wie die Kassenkräfte und die Familie Spiller, die den Kiosk betreut.

Die Ratsrunde hatte in der vergangenen Sitzung einige Aufträge für die Einrichtung des terrior f-Aussichtspunktes am Vogelsang-Balkon vergeben. "Wir sind summa summarum bei 31 000 Euro, damit haben wir finanziell eine Punktlandung gemacht", erklärte Herbert Volkamer. Der Einweihungstermin für einen der magischen Aussichtspunkte im fränkischen Weinland war an Pfingsten angedacht, aber wegen der Corona-Krise muss das Fest verschoben werden.

Der Bürgermeister hatte die gute Nachricht, dass das Landratsamt inzwischen zugesagt hat, dass eine Querungshilfe in der Ortsdurchfahrt der Mönchsondheimerstraße möglich ist. Aus verschiedenen Gründen wird das Projekt aber erst im Jahr 2022 möglich sein.

Wilhelm Schatz wurde von den Feldgeschworenen zum neuen Obmann gewählt und trat damit die Nachfolge des verstorbenen Leonhard Rudolph an. Neu ins Siebener-Gremium rückte Christian Lackner nach, seine Vereidigung nahm Herbert Volkamer in der Ratssitzung vor.