Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Gnodstadt an der Einmündung zur Kreisstraße 18/Am Steinbruch ein Verkehrsunfall, teilt die Polizei mit. Ein 46-Jähriger Autofahrer fuhr aus Unachtsamkeit mit seinem Wagen auf einen vor ihm haltenden VW auf. Durch den Aufprall erlitten im VW der Fahrer und Beifahrer jeweils leichte Verletzungen. Beide Personen begaben sich anschließend in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.