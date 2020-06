Zwei geparkte Fahrzeuge in Kitzingen beschädigt

Bislang unbekannte Täter brachen in Kitzingen an einem Opel-Zafira die beiden Außenspiegel ab. Der Wagen war zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag 16 Uhr, auf dem Parkplatz im Schwalbenhof geparkt. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro, schreibt die Polizei.

Außerdem brachen unbekannte Täter im Spinnengäßchen in Kitzingen in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 9 Uhr, an einem geparkten Skoda den linken Außenspiegel ab. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.