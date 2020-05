Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Dienstagabend wurde in der Königsberger Straße in Kitzingen ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei stellten die Ordnungshüter bei dem Polo-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Test verlief laut Polizeibericht positiv auf Amphetamin. Der Berufskraftfahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer wurde am Mittwochmorgen in der Engertstraße in Volkach kontrolliert. Während der Überprüfung stellten die Ordnungshüter drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Test verlief positiv auf THC. Der Peugeot-Fahrer musste daher ebenfalls zur Blutentnahme antreten.