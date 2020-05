Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Montagnachmittag führten die Ordnungshüter in der Luitpold-Baumann-Straße in Dettelbach eine Verkehrskontrolle durch, teilt die Polizei mit. Dabei wurden bei einem 39-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Weiterfahrt des Mannes mit seinem Pkw wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.

Am Montagnachmittag war ein 37-Jähriger mit seinem Pkw in Kaltensondheim in der Kitzinger Straße unterwegs. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Ordnungshüter bei dem Mann ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme in der Polizeiinspektion Kitzingen.