Zwei Auffahrunfälle durch Unachtsamkeit

Am Montagmorgen ereignete sich an der Einmündung zur Staatsstraße 2271/Auffahrt zur Südbrücke in Kitzingen ein Verkehrsunfall, heißt es im Bericht der Polizei. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw aus Unachtsamkeit auf einen davor haltenden Peugeot auf. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro.

Am Montagmorgen befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Staatsstraße zwischen Marktsteft und Marktbreit. Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann auf einen an der Einmündung zur Kreisstraße 23 haltenden Ford hinten auf. Durch den Anstoß wurde der Ford nach rechts in den angrenzenden Straßengraben geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 EUR.