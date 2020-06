Kitzingen vor 54 Minuten

Zufällig anwesender Polizist stoppt Ladendieb

Am Montagmorgen ereignete sich in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen in einem Einkaufsmarkt ein Ladendiebstahl. Ein 29-jähriger Mann entwendete Waren im Wert von 20 Euro, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Hierbei wurde der Mann vom Ladenpersonal beobachtet und auch angesprochen. Er flüchtete anschließend aus dem Markt, konnte jedoch von einem zufällig anwesenden Polizeibeamten, der eigentlich keinen Dienst hatte, festgehalten werden. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Ordnungshüter bei dem Ladendieb einen Alkoholwert von drei Promille fest. Der Mann wurde später von der Polizei nach Hause gebracht.