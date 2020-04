Zu schnell unterwegs: Vom Fahrrad gestürzt

Am Montagnachmittag ereignete sich an der Einmündung zur Johann-Adam-Kleinschroth-Straße/Max-Fromm-Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Hier fuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Gefällstrecke bergabwärts. Weil er laut Polizeibericht zu schnell unterwegs war, kam er ins Schleudern und stürzte vom Fahrrad auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem BRK-Fahrzeug in die Uni-Klinik Würzburg zur ärztlichen Behandlung gebracht.