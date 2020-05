Zu schnell und bekifft gefahren

Am Donnerstag überprüfte die Polizei, kurz vor Mitternacht, ein fahrendes Kleinkraftrad im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Kitzingen. Der 28- jährige Fahrer reagierte jedoch nicht auf das Anhaltesignal und flüchtete. Hierbei fuhr der Mann schneller als bauartbedingt zulässig, schreibt die Kitzinger Polizei in ihrem Bericht.

Als der Mann schließlich gestellt wurde, war der Grund für die Flucht erkennbar: Er hat keine Fahrerlaubnis; zudem stand er unter Betäubungsmitteln. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.