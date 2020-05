Kitzingen vor 1 Stunde

Zeitraum für Mehrfachantrag beim AELF endet

Das Ende des Antragszeitraums für den Mehrfachantrag 2020 steht bevor, schreibt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen (AELF) in einer Mitteilung an die Presse. Aufgrund der Corona-Krise kann eine persönliche Vorsprache am AELF nur in absolut notwendigen Fällen und auch dann nur nach telefonischer Absprache erfolgen. Bei allen Fragen zum Mehrfachantrag bietet das AELF daher telefonische Unterstützung an und kann Hilfestellung direkt in den elektronischen Antragsmasken leisten. Eine möglichst baldige Dateneingabe und anschließende Rücksprache mit einem zuständigen Sachbearbeiter wird den Antragstellern empfohlen.