Ab Samstag, 30. Mai, wird der Wohnmobilstellplatz am Bleichwasen in Kitzingen wieder geöffnet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Für alle Gäste, die mit ihrem Wohnmobil auf dem Stellplatz übernachten, gelten in Corona-Zeiten weiter die Abstands- und Hygieneregeln.

Weitere Infos unter wwww.kitzingen.info/tourismus/wohnmobilstellplatz/