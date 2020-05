Wildwechsel verursacht Verkehrsunfälle im Landkreis Kitzingen

Zu drei Wildunfällen ist es im Landkreis gekommen. Bei Kaltensondheim, Mainbernheim und Wiesentheid überquerte jeweils ein Reh die Straße und wurde von einem Auto erfasst.

In der Nacht auf Mittwoch fuhr ein 67-Jähriger laut Polizeiangaben auf der Kreisstraße KT 4 von Kaltensondheim nach Erlach. An einem Waldstück sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

In der gleichen Nacht fuhr ein 47-Jähriger auf der Staatsstraße 2419 von Mainbernheim in Richtung Willanzheim. Etwa 300 Meter vor der Eisenbahnunterführung überquerte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Am Dienstagmorgen fuhr ein 24-Jähriger auf der Staatsstraße 2272 von Feuerbach in Richtung Wiesentheid. Im Bereich des Waldstückes "Klingenholz" sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von ihm frontal erfasst. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.