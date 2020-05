Bibergau vor 55 Minuten

Wildtiere verursachen Unfälle

Ein 26-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr am Dienstag auf der Kreisstraße 28 von Bibergau kommend in Richtung Euerfeld. Im Bereich einer Obstplantage querte ein Hase die Straße und wurde von dem Pkw erfasst. An dem BMW entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.