Wildtiere verursachen Unfälle

Mehrere Unfälle mit Wildtieren meldet die Polizei Kitzingen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag fuhr ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer von Dettelbach kommend in Richtung Schwarzach. Auf Höhe von Schwarzenau sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Am Samstagabend war eine 34-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Seat von Prichsenstadt kommend in Richtung Geesdorf unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve sprang ein Hase auf die Fahrbahn. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 200 Euro.

Und am Sonntagmorgen sprang ein Reh einem 59-Jähriger vors Auto, als er auf der B 286 von Wiesentheid kommend in Richtung Rüdenhausen fuhr. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro, teilt die Polizei mit.