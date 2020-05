Wieder Gottesdienst in der Autobahnkirche

Am Sonntag, 10. Mai, um 14 Uhr findet erstmals wieder ein evangelischer Gottesdienst in der Autobahnkirche Geiselwind statt. Da aufgrund der strengen Sicherheitsvorschriften die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter Tel.: (0171) 3715697 erforderlich.

Die nächsten Gottesdienste, werden in der Autobahnkirche gefeiert am 17. und 24. Mai, jeweils um 14 Uhr sowie ein ökumenischer Pfingstgottesdienst am Montag, 1. Juni, um 11.30 Uhr.

Weiterhin werden alle Gottesdienste per Livestream unter https://www.twitch.tv/autobahnkirche_geiselwind oder https://www.youtube.com/c/AutobahnkircheGeiselwind übertragen.