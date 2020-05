Kaltensondheim vor 28 Minuten

Wer kennt diesen Pilz?

Bis zu 60 Zentimeter Durchmesser haben die Pilze, die nahe des Anwesens der Familie Schnauder in Kaltensondheim aus einem alten Baumstumpf wachsen. Ob die Pilze genießbar sind, interessiert Thekla Schnauder nicht so sehr, wie die Frage nach dem Namen der Gewächse. Wer weiß, wie der Pilz heißt, schreibt eine E-Mail mit dem Namen an Redaktion.kitzingen@mainpost.de