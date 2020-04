Wer ins Volkacher Rathaus will, braucht eine Mund-Nasen-Maske

Das Volkacher Rathaus bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen. Wer das Rathaus dennoch für einen Termin betreten will, muss eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Das teilt die Stadt Volkach mit. Nur nach einer vorherigen telefonischen Anmeldung zwecks einer Terminvergabe können Besucher das Rathaus betreten. Grundsätzlich muss jeder Besucher dabei eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Wer keine Maske hat, könne eine solche im Rathaus erstehen, heißt es in der Mitteilung. Jedoch weist die Stadt ausdrücklich darauf hin, dass das Rathaus keine offizielle Verkaufsstelle für Mund-Nasen-Masken sei, sondern nur in Ausnahmefällen eine solche Maske gegen eine Spende von mindestens drei Euro abgeben werde.

Das Bürgerbüro in Volkach ist erreichbar unter Tel.: (09381) 40110 und per E-Mail an stadt@volkach.de