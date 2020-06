Weniger gewollt, jetzt mehr bekommen

Rödelsees Bürgermeister Burkhard Klein erhält monatlich 4250 Euro als Aufwandsentschädigung. Dazu kommt noch eine pauschalisierte Reisekostenerstattung von 150 Euro. Das ergab die erneute Abstimmung im Gemeinderat, nachdem in der konstituierenden Sitzung am 4. Mai keine Einigung hatte erzielt werden können. Interessant: Damals hatte Klein nur 3850 Euro gewollt. Die Aufwandsentschädigung für den Stellvertreter hatte der Gemeinderat bereits auf zehn Prozent der des Bürgermeisters festgelegt.

In der Mai-Sitzung hatten acht neue Ratsmitglieder und vier "alte" über die Aufwandsentschädigung zu entscheiden. Möglich ist eine Summe innerhalb eines Rahmensatzes von 3114,15 und 4671,24 Euro. Zuletzt hatte Bürgermeister Burkhard Klein 4067,57 Euro erhalten. Klein selbst hatte für sich 3850 Euro vorgeschlagen. Zudem wollte Klein auch weiterhin auf den Ersatz von Reise- und Fahrtkosten verzichten.

Am Ende der Diskussion hatten wie berichtet die sechs Ratsmitglieder der CSU für Kleins Antrag gestimmt, die drei der Freien Wähler Rödelsee-Fröhstockheim (FW R-F) und die drei der Fröhstockheimer Liste (FL) dagegen. Damit war der Antrag bei Stimmengleichheit abgelehnt.

Detaillierte Liste der Taätigkeiten zukommen lassen

So beschäftigte sich der Gemeinderat nun erneut mit dem Thema. Zwischenzeitlich hatte Klein eine detaillierte Liste mit seinen Tätigkeiten erstellt und den Ratsmitgliedern zukommen lassen. Dazu kommt eine Würdigung des Geschäftsleitenden Beamten der Verwaltungsgemeinschaft, Leo Eckert. Darin sind die Tätigkeiten des Bürgermeisters aufgeführt und die möglichen Zuschläge dafür. Eckert kommt zu dem Schluss, dass ein monatlicher Betrag von 4500 Euro gerechtfertigt sei. Zudem sei eine monatliche pauschalierte Reisekostenerstattung möglich.

Klein selbst wollte nicht mehr viel sagen und verwies auf den umfangreichen Schriftverkehr. Sein erstes Angebot sei sehr fair von ihm gewesen, betonte er. Jetzt stelle er aber den Antrag auf 4250 Euro monatlich. Danach verließ er den Saal des Löwenhofes und sein Stellvertreter Bernd Lussert übernahm.

Lussert betonte, dass es zur konstituierenden Sitzung im Vorfeld keinen Anlass zu detaillierten Aufstellungen gegeben habe, wie sie nun die Verwaltung nachgereicht habe. Klar sei, dass nicht nur die Einwohnerzahl für die Einstufung relevant sei. "Schön wäre eine Einigung", meinte Lussert, bevor er jeden einzelnen Gemeinderat seine Meinung sagen ließ, beginnend bei der CSU, dann die FW R-F und die FL.

Gemeinderäte sagten ihre Meinung

"Man sollte als Gemeinderat wissen, was unser Bürgermeister für die Gemeinde leistet", begann Volker Heß. Er erinnerte, dass man die Chance verpasst habe, den Bürgermeister "für ein Schnäppchen von 3850 Euro zu bekommen". Ähnliches kam von Hermann Eickhoff. 3850 Euro seien ein faires Angebot gewesen. "Das habt ihr verbockt", sagte Eickhoff, der nicht verbarg, wie sehr auch ihn die erste Entscheidung geärgert hatte. Der jetzt im Raum stehende Betrag sei "ordentlich gerechnet".

"Beim Burkhard geht was!" machte Lars Chrischilles deutlich und forderte, "den Bürgermeister nicht abzuwatschen". Jens Vollhals gab zu, überrascht gewesen zu sein, dass Klein in der Maisitzung sogar weniger haben wollte als zuvor. Den jetzigen Betrag sah er als gerechtfertigt an. Nicht anwesend war für die CSU Holger Kelle.

Standpunkt: Immer das Ganze im Blick haben

Von den Freien Wählern räumte Tobias Hemberger ein, dass es im Mai noch viel zu viele offene Fragen für ihn als Neuling gegeben habe. Er habe dann das persönliche Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht, dass er sich zeitnah danach gewünscht hätte, nun habe es dann in der Woche vor der Sitzung stattgefunden. Für die Zukunft riet er allen, das persönliche Gespräch zu suchen, es gehe um die gemeinsame Arbeit. Johannes Freimann hätte sich wie Otto Lindner mehr Informationen im Vorfeld gewünscht.

Namentliche Abstimmung nach offenen Worten

Informationen wären wichtig gewesen, knüpfte Ralf Walm (FL) an. Er bestätigte, dass der Bürgermeister viel mache. "Aber muss er so viel machen", hinterfragte er. In Eckerts Auflistung finde er das subjektive Kriterium "Erfolg, Fleiß, Durchsetzungsfähigkeit" weit hergeholt, die objektiven Kriterien könne er aber allesamt nachvollziehen.

Markus Ostwald erinnerte an seine Aussagen in der Maisitzung wie im Protokoll aufgeführt. Da in Corona-Zeiten sicher nicht alle Projekte umgesetzt werden könnten, würden auch die Handlungsfelder des Bürgermeisters weniger aufwändig. Er verwies auf den Gemeinschaftsantrag der FL und der FW R-F, die Aufwandsentschädigung auf 3750 Euro festzusetzen. Pascal Amberger drückte nur sein Bedauern darüber aus, wie die Kommunikation zwischen den beiden Sitzungen verlaufen ist.

Nach den offenen Worten kam es zur namentlichen Abstimmung. Der Rat stimmte mehrheitlich den 4250 Euro zu, lediglich Markus Ostwald und Pascal Amberger waren dagegen. Bürgermeister Klein sprach von einem guten Zeichen der Zusammenarbeit und versprach, auch weiterhin so zu arbeiten, um die Gemeinde voranzubringen.