Sulzfeld vor 16 Stunden

Weinhalla-Lauf: Schmitt läuft Streckenrekord

Delia Schmitt ist derzeit ein Phänomen in der hiesigen Laufszene, was sie auch bei der 13. Auflage des Weinhalla-Laufs im Rahmen der Sulzfelder Weinfestes bewies. Die aus Wilhelmsdorf in Mittelfranken stammende Läuferin startete erstmals in Sulzfeld und löschte sofort den bestehenden Streckenrekord aus und drückte die Zeit für die sieben Kilometer durch die Flur und die Weinberge auf 26,47 Minuten.