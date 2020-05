Wegen Corona: 30 Maibäume statt einer im Dorf

Zwar gab es in Sickershausen heuer kein Maibaumfest, aber dennoch hat das Dorf Zusammenhalt bewiesen. Ein spontaner Aufruf durch die Ortsrufanlage hat genügt und schon flatterten im ganzen Ort Fahnen, und buntes Krepppapier wanderte durchs Dorf. Damit wurden Büsche, Sträucher, Bäume und Hecken geschmückt. Manch einer stellte mit seinen Kindern sogar traditionell einen Baum auf - wenn auch in kleiner Variante. Viele warfen den Grill an. So feierte jeder für sich - und doch das Dorf zusammen. Statt einem Maibaum hat Sickershausen in diesem Jahr locker 30 aufgefahren - und ein Spaziergang wird gerade zur wahren Entdeckertour.